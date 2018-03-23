Леонид Белуга продает здание ДК "Машиностроитель" и площади в "Северной"

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Компании, принадлежащие Леониду Белуге, продают здание ДК "Машиностроитель" и 10 тыс. кв. метров офисных помещений гостиницы "Северная" в Петрозаводске.
Уведомления о продаже объектов размещены на сайте бесплатных объявлений.
Общая площадь ДК "Машиностроитель" - 5,5 тыс. кв. метров. Планируемая цена сделки – 73 тыс. рублей за кв. метр или 401,5 млн рублей за все здание.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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