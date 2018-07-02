Леонид Якубович рассказал, что не живет с женой

Теелведущий Леонид Якубович дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни.

Бессменный ведущий "Поля чудес" стал гостем программы Юрия Николаева "Честное слово", пишет "Узнайвсё".

В ходе передачи он, среди прочего, признался, что давно не живет вместе с женой. Якубович проводит большую часть времени в Москве, а его супруга с дочкой живут на даче. Загородный дом четы находится в коттеджном поселке "Пенаты" под Москвой.

Телеведущий отмечает, что не может все время жить с супругой и дочкой из-за съемок – ездить в Москву и из Москвы каждый день он просто не успевает.

По признанию Якубовича, сам он не смотрит "Поле чудес", так как боится повторяться. Близкие телеведущего солидарны с ним и тоже, как ни странно, не смотрят передачу, которую он ведет.

Напомним, что ведущим популярного шоу Якубович выступает аж с 1991 года.