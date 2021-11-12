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Леонид Лиминчук: Гранты на открытие собственного дела не должны учитываться при назначении детских пособий

Новости. Общество
11:23, 06 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Законодательного собрания Карелии предложили исключить гранты, субсидии и иные меры поддержки на открытие своего дела из семейного дохода, учитываемого при назначении детских пособий.

Соответствующее обращение к Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову подготовили депутаты карельского парламента Леонид Лиминчук, Марина Гуменникова, Ирина Кузичева, Алексей Хейфец и Анна Лопаткина.

Как пояснил Леонид Лиминчук, в Карелии немало примеров, когда гражданам, которые получили гранты на создание своего дела в рамках различных госпрограмм, органы соцзащиты отказывают предоставлять пособие на ребенка. Это происходит из-за того, что с учетом гранта среднедушевой доход семьи превышает установленный для выплаты пособия уровень.

«Это денежные средства, которые граждане получают от государства на организацию собственного дела, и соответственно должны рассматриваться как инструмент, который в будущем станет источником постоянного дохода семьи», - отметил Леонид Лиминчук.

В связи с этим депутаты Законодательного собрания Карелии просят Министра труда и социальной защиты РФ внести изменения в нормативные акты и исключить из доходов семьи гранты, субсидии и иные выплаты, направленные на развитие предпринимательства.

Проект обращения будет рассмотрен на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике 8 декабря.

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