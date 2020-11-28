Леонида Белугу подозревают в даче взятки

Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Задержание, пожалуй, самого известного в Карелии предпринимателя Леонида Белуги наделало много шума.

Поскольку ни одна из силовых структур не дала даже краткого комментария по уголовному делу, возникла почва для самых разнообразных слухов и домыслов. Остались вопросы, в каком статусе находится Леонид Белуга, в чем конкретно его подозревают, сотрудничает ли он со следствием. И вот, какую информацию удалось получить.

Читайте, что удалось узнать о задержании Белуги.