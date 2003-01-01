Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей

Сегодня, 1 октября, Петрозаводский городской суд вынес приговор известному карельскому бизнесмену, экс-депутату Законодательного собрания Леониду Белуге.

Судья Татьяна Петина приговорила бизнесмена к штрафу в 499 млн 970 тысяч рублей за дачу взятки в особо крупном размере. Таким образом он избежал реального тюремного наказания.

По версии следствия, а теперь и суда, в 2020 году предприниматель передал экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку взятку в виде скидки 8,6 млн рублей при продажи двух квартир по заниженной цене. Боднарчук, получивший 14,5 лет, сейчас находится на СВО.

Сам Леонид Белуга вину не признал. В последнем слове он утверждал, что никакой взятки не брал, скидку не делал, просто часть средств была передана при свидетелях в виде наличных средств. Белуга утверждает, что в 2020 году ему предлагали дать показания на Геннадия Боднарчука, но он отказался.

Прокуратура потребовала приговорить Белугу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки — 86,7 млн рублей. В итоге суд не стал отправлять предпринимателя в тюрьму и просто оштрафовал его почти на 500 тысяч рублей. Сам Белуга уже заявил, что недоволен приговором, поскольку не понимает, за что его оштрафовали.



Леонид Леонтьевич Белуга — президент ООО «Холдинг «Лотос». Родился 11 июля 1960 года в Петрозаводске. В 1982 году окончил Карельский государственный педагогический институт, по специальности «физическое воспитание», в 2002 году окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую Академию, по специальности «экономика и управление на предприятиях лесного комплекса». В 1989 году основал и по настоящее время является бессменным руководителем Холдинга «Лотос», одного из крупнейшего предприятия Республики Карелия.

