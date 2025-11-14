Лес загорелся в Прионежском районе

Сегодня ночью возле СНТ Сосновый Бор потушили возгорание в лесном массиве.

В 03:27 поступило сообщение о возгорании в Прионежском районе, в лесном массиве за жилыми домами, рассказали в телеграм-канале Госкомитета по безопасности.



В 03:47 на место происшествия прибыли 1 АЦ ПЧ-78 по охране с. Деревянное, три человека личного состава.



Специалисту установили низовое возгорание деревьев в лесу на площади 20 кв. м. На тушение был подан 1 ствол Б от АЦ. Пожар удалось локализовать в 03:49, ликвидировать в 04:50. Пострадавших нет.

