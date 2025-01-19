В Финляндии выросли масштабы вырубки лесов после введения антироссийских санкций

Прекращение импорта древесины из России стало одной из причин увеличения вырубки лесов в Финляндии.

В Финляндии в минувшем году заявили о намерении вырубить около 65 миллионов кубометров леса - на 7–11 миллионов больше, чем в предыдущие годы. При этом количество заявленных сплошных вырубок выросло более чем на 1/5, сообщает Yle*.

Одной из причин увеличения вырубки стало прекращение импорта древесины из России. Это подняло спрос на внутреннем рынке Финляндии.

Ещё одной причиной стали пирожные факторы - из-за шторма Lyly, поскольку лесовладельцы обязаны убирать поваленные деревья согласно закону. Кроме того, по данным центра природных ресурсов Финляндии, леса растут не так хорошо, как прогнозировалось.

*включен в единый реестр запрещенных сайтов