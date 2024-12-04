Лесничество рассказало, где можно срубить новогоднюю елку в Костомукше

С 9 по 31 декабря жители Костомукши могут сами срубить елку к Новому Году.

Костомукшское лесничество определило места, где жители города смогут самостоятельно срубить новогоднюю елку.

Как рассказали в издании «64 параллель онлайн», в декабре жители Костомукши могут получить разрешение на вырубку хвойных деревьев высотой до трех метров в полосе отвода автомобильной дороги Костомукша — Ледмозеро. «В кварталах 300 (выдел 38), 325 (выдел 40) и 326 (выдел 34) костомукшского участкового лесничества», — подчеркнули журналисты

Обратиться за разрешением можно в Костомукшское лесничество по адресу: ул. Ленина, д. 17а, 4 этаж. Выдача документов будет осуществляться с 9 по 28 декабря в будние дни с 8:00 до 17:15 (перерыв с 12:45 до 14:00). 29 и 30 декабря — с 12:00 до 14:00. 31 декабря — выходной.

Для предотвращения незаконных рубок лесники совместно с полицией будут проводить рейды и патрулировать лесные дороги. Нарушителей ждут серьезные последствия.