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Лесничество рассказало, где можно срубить новогоднюю елку в Костомукше

Новости. Общество
08:40, 06 Декабря 2024
фото: © Arun Kuchibhotla / Unsplash

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С 9 по 31 декабря жители Костомукши могут сами срубить елку к Новому Году.

Костомукшское лесничество определило места, где жители города смогут самостоятельно срубить новогоднюю елку.

Как рассказали в издании «64 параллель онлайн», в декабре жители Костомукши могут получить разрешение на вырубку хвойных деревьев высотой до трех метров в полосе отвода автомобильной дороги Костомукша — Ледмозеро. «В кварталах 300 (выдел 38), 325 (выдел 40) и 326 (выдел 34) костомукшского участкового лесничества», — подчеркнули журналисты

Обратиться за разрешением можно в Костомукшское лесничество по адресу: ул. Ленина, д. 17а, 4 этаж. Выдача документов будет осуществляться с 9 по 28 декабря в будние дни с 8:00 до 17:15 (перерыв с 12:45 до 14:00). 29 и 30 декабря — с 12:00 до 14:00. 31 декабря — выходной.

Для предотвращения незаконных рубок лесники совместно с полицией будут проводить рейды и патрулировать лесные дороги. Нарушителей ждут серьезные последствия.

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