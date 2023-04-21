Лесники Карелии ждут возвращения жары и пожаров через три дня

Леса патрулируют во всех районах Карелии, несмотря на низкий класс пожарной опасности.

В Карелии установлен первый, самый низкий, класс пожарной опасности, говорится в сообщении паблика «Лахденпохское лесничество».



При этом специалисты прогнозируют рост температуры по всей республике примерно через три дня. Все службы остаются наготове и продолжают следить за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.



Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют вверенные территории, напоминают жителям и гостям Карелии правила поведения в лесу и ответственность за их нарушение.



В лесничестве напомнили, что на территории всех районов продолжает действовать особый противопожарный режим.



Запрещено использовать открытый огонь, в том числе костры, примусы, мангалы, жаровни, под кронами деревьев и в других запрещенных местах. За нарушение гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей.



Сообщить о лесном пожаре в Карелии можно по круглосуточным телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (814-2) 55-55-80, 8 (800) 100-94-00.