Леснику, прикрывавшему незаконную вырубку рядом с Карелией на 171 миллион рублей, дали условный срок

В Приозерском районе Ленобласти огласили приговор леснику, за взятку проигнорировавшего незаконную вырубку.

Как сообщила прокуратура Ленинградской области 18 октября, суд признал виновным сотрудника Приозерского лесничества в коррупции. Об этом пишет 47news.

Было установлено, что с 15 ноября по 25 ноября 2022 года лесничий согласился за денежное вознаграждение проигнорировать незаконную вырубку леса. Ему пообещали крупную взятку — 160 тысяч рублей. Благодаря бездействию представителя власти взяткодатель вырубил 1,8 тысячи кубометров в 18 и 22 квартале Джатиевского участкового лесничества. Тем самым он причинил государству ущерб в 171 миллион рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому он изобличил взяткодателя в двух преступлениях, дал признательные показания, помогал следствию и вывел на чистую воду людей, занимавшихся вырубкой леса. В связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил мужчине наказание — 5 лет условного срока с 5-летним испытательным сроком и лишением на 5 лет права становиться представителем власти в государственной лесной охране.