«Лесное дефиле в свете софитов» устроили дикие обитатели заповедника на границе Карелии

Сразу несколько животных разных видов попали в фотоловушку на лесной дороге.

В паблике Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленинградской области на границе с Карелией, разместили видео с фотоловушки, установленной на одной из лесных дорог.

«Заповедные звери устроили лесное дефиле „в свете софитов!“ Чья проходка „по сцене“ вам больше понравилась?», — поинтересовались в паблике.

Камера зафиксировала сразу нескольких зверей разных видов, выходящих из темноты. Сначала мимо ловушки проследовала стая волков, затем на дорогу выскочил заяц, а после перед камерой продефилировал кабан.