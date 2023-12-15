Лесной хищник посетил город на западе Карелии

фото: © Скриншот из видео: Подслушано в Суоярви / VK

В Суоярви предостерегли любителей поздних прогулок.

Жительница Суоярви разместила в местном паблике видео, снятое поздно вечером 17 декабря в одном из городских районов.

На нем видно, как по улице бродит волк.

«Район Новоселов, 23.04. Кто любит поздние прогулки — будьте осторожны и берегите своих домашних животных», — предупредила всех горожан автор ролика.

В комментариях жители района заметили, что волки уже совершали нападения на собак, в частности, в поселке Суоеки.

Ранее в других районах Карелии люди уже жаловались на волков, массово выходящих в поселки и города.