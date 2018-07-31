Лесной потенциал Карелии используется не полностью

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Гендиректор Корпорации развития Республики Карелия рассказал о неполном использовании предприятиями, перерабатывающими дикоросы, лесного потенциала.
"С точки зрения эксплуатационного запаса дикоросов, грибов мы на сегодняшний день используем фактически не более 20% всего того объема, который есть. То есть потенциал действительно здесь достаточно серьезный",- сообщил Юрий Савельев во время выступления на Национальном лесном форуме в Петрозаводске. - Здесь не только серьезный потенциал с точки зрения сбора и переработки дикоросов. Но серьезный потенциал и с точки зрения развития импортозамещения и экспорта".
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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