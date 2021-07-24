Лесной пожар на границе Карелии и Финляндии ликвидировали

В Муезерском районе потушили пожар, с которым боролись в Карелии и Финляндии.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, 23 июля в Муезерском районе при обходе границы было выявлено задымление со стороны Финляндии. Финская сторона приступила к тушению, но пожар перешел на территорию Карелии — в 136-м квартале Тулосского участкового лесничества. Площадь возгорания — примерно 0,5 га. На тушении работали 4 сотрудника лесоохраны, 24 июля пожар ликвидировали.

Напомним, финские СМИ сообщали о том, что разгоревшийся Карелии лесной пожар перекинулся в пятницу через государственную границу в Финляндию.