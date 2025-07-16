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Лесной пожар в Муезерском районе признали самым крупным в республике

Новости. Криминал
12:20, 30 Июля 2025

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По последним данным известно, что пожар еще не локализовали.

Пожар в Муезерском районе недалеко от поселка Волома назвали самым крупным в Карелии на сегодняшний день, по последним данным на 29 июля его площадь составляла 187 гектаров, что равняется 1 870 000 квадратных метров. В пресс-службе правительства рассказали, что населенному пункту ничего не грозит.

– Сейчас на тушении пожара работают 85 человек: специалисты Карельского центра охраны лесов, представители арендатора лесного участка и Погранслужбы. Задействовано 10 единиц техники. Для подачи воды на тушение пожара привлечен пожарный поезд ОАО «РЖД», – рассказали в пресс-службе.

Группировку сил для борьбы с возгоранием увеличили по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова. В поселок Волома направили силы и средства Госкомитета по безопасности РК и Главного управления МЧС, чтобы исключить возможность угрозы населению от пожара.

– На данный момент, по информации руководителя тушения лесного пожара Алексея Малащицкого, обстановка управляемая. Распространение огня остановлено, однако кромка возгорания пока продолжает тлеть. В ближайшее время планируется локализация пожара, – дополнили в пресс-службе.

В Росгидрометцентре рассказали, что в республике сохраняется высокая пожарная опасность. Выпадения серьезных осадков и снижения температуры воздуха в ближайшее время не ожидается.

По данным пресс-службы на 29 июля, по всей Карелии в тушении лесных пожаров участвовали 278 человек и 62 единицы техники.

– По данным на 16:00 29 июля, в Карелии идет борьба с 24 возгораниями в Муезерском, Лоухском, Калевальском, Прионежском, Сортавальском, Суоярвском, Сегежском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском районах и округах на общей площади 478,6 га. Локализовано 4 возгорания в Муезерском, Питкярантском, Сегежском, Суоярвском округах и районе на общей площади 33,5 га, – дополнили в пресс-службе информацию о пожарах в республике.

 

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