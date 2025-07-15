Лесной пожар в Муезерском районе тушат более 40 человек

Лётчики осматривают пострадавшую от огня местность.

Лесной пожар, разразившийся на территории посёлка Волома Муезерского района, тушат 48 профильных специалистов, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

— Для защиты населённого пункта направлены два пожарных расчёта в составе 2-х автоцистерн и 6 человек личного состава из пгт. Муезерский и п. Реболы, — рассказал он.

Кроме того, на борьбу с пламенем прибыли 42 сотрудника Авиалесоохраны, использующие возможности 11 единиц техники. Сейчас лётчик-наблюдатель проводит осмотр охваченной огнём территории.

Ранее мы писали, что сразу в нескольких районах Карелии был введён самый высокий класс пожарной опасности. Власти региона настоятельно просят местных жителей и туристов не поджигать траву или бытовой мусор, не выкидывать на землю окурки и не разводить костры, поскольку эти действия способны привести к распространению пламени по жилым и природным зонам.