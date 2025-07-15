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Лесной пожар в Муезерском районе тушат более 40 человек

Новости. Происшествия
12:55, 28 Июля 2025
фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

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Лётчики осматривают пострадавшую от огня местность.

Лесной пожар, разразившийся на территории посёлка Волома Муезерского района, тушат 48 профильных специалистов, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

— Для защиты населённого пункта направлены два пожарных расчёта в составе 2-х автоцистерн и 6 человек личного состава из пгт. Муезерский и п. Реболы, — рассказал он.

Кроме того, на борьбу с пламенем прибыли 42 сотрудника Авиалесоохраны, использующие возможности 11 единиц техники. Сейчас лётчик-наблюдатель проводит осмотр охваченной огнём территории.

Ранее мы писали, что сразу в нескольких районах Карелии был введён самый высокий класс пожарной опасности. Власти региона настоятельно просят местных жителей и туристов не поджигать траву или бытовой мусор, не выкидывать на землю окурки и не разводить костры, поскольку эти действия способны привести к распространению пламени по жилым и природным зонам.

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