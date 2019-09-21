Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)

Водители сообщают о пробке в обе стороны Лесного проспекта, образовавшейся из-за работы новых светофоров.

"По-моему, какая-то дичь…", - пишут водители в группе ДТП ПТЗ.

"Включили светофор на Лесной пр. - Сыктывкарская ул. Красный горит 64 сек! Зачем? Достаточно было сделать кнопку для пешеходов на 20 сек. и все были бы довольны, а теперь ждём огромных пробок на Лесном, особенно по утрам в будни".

"Запустили светофор Лесной-Сыктывкарская. По-моему, какая-то дичь... Выезжающие от лицея и церкви въезжают на разворотку и утыкаются в проезжающих по Лесному, стоящих на свой красный. Чувство, что какой-то светофор надо было делать до разворотки, а не после...".

Напомним, в Петрозаводске в ночь на 21 сентября заработали новые светофоры на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Чапаева и Чкалова, а также на перекрёстке Лесного проспекта с улицей Сыктывкарской.

В администрации города предупредили, что объекты запускаются в тестовом режиме с целью отладки их работы и корректировки расчетных циклов регулирования. Власти заранее сообщили о возможности образования заторов в первые дни после начала эксплуатации.

Администрация Петрозаводского городского округа просит с пониманием отнестись к необходимости проведения указанных работ, а также призывает водителей и пешеходов быть внимательными и руководствоваться сигналами светофоров, - говорится на сайте мэрии.