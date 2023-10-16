Лесную гостью снова встретили в центре Петрозаводска

Лисица пожаловала на улицу Гоголя.
Петрозаводчанка во время вечерней прогулки встретила лисицу в самом центре карельской столицы.
«Лиса в центре Петрозаводска, на Гоголя, возле Экспоцентра и спуска к парку Ямка. Красивая», — описала свою встречу с лесной гостьей жительница столицы Карелии, разместившая видео у себя на странице в соцсети.
Накануне в сети появилась видео, как лисица похищает еду на предприятии на севере Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание