Лесную гостью снова встретили в центре Петрозаводска

Лисица пожаловала на улицу Гоголя.

Петрозаводчанка во время вечерней прогулки встретила лисицу в самом центре карельской столицы.

«Лиса в центре Петрозаводска, на Гоголя, возле Экспоцентра и спуска к парку Ямка. Красивая», — описала свою встречу с лесной гостьей жительница столицы Карелии, разместившая видео у себя на странице в соцсети.

Накануне в сети появилась видео, как лисица похищает еду на предприятии на севере Карелии.