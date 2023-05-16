Лесные пожарные Карелии спасли от огня девять поселков Западной Сибири

Пожарные из Карелии защищают от лесных возгораний населенные пункты Тюменской области, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты карельского центра авиационной и наземной охраны лесов помогают справиться со стихией в Тюменской области.



С начала мая спасатели потушили пять лесных пожаров на площади более 900 гектаров.



«Их стараниями угроза была отведена от девяти населенных пунктов. В командировку из нашей республики отправились 49 пожарных», - говорится в пресс-релизе администрации Петрозаводска.



В Тюменской области в этом году стоит сильная засуха. Из-за лесных пожаров 7 мая в регионе ввели режим ЧС. Со стихией в Западной Сибири борются специалисты из Карелии, Татарстана, Коми, Самарской и Оренбургской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.



Карельские пожарные вернутся домой в начале июня. Напомним, особенно большой риск лесных пожаров сейчас в трех районах нашей республики.