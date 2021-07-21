Лесные пожары в Карелии попали в новости Euronews

Круглосуточный европейский телеканал рассказал о введении в республике режима чрезвычайной ситуации.

Лесные пожары в Карелии попали в новости круглосуточного европейского телеканала Euronews. Журналисты канала рассказали о введении в республике режима чрезвычайной ситуации и показали кадры тушения горящих лесов с военных вертолетов.

«Некоторые очаги удалось ликвидировать, но площадь активного горения еще достаточно велика. В тушении пламени принимают участие около 300 человек, более 50 единиц техники, а также 2 пожарных поезда и авиация. Пришли на помощь и военные вертолеты, сбросив около 26 тонн воды, чтобы не допустить распространение огня на поселок Найстенъярви», - говорится в сюжете Euronews.