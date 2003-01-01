Лесные пожары в Карелии тушат при помощи БПЛА

Какую роль играют беспилотники в борьбе со стихией?
Лесные пожары, распространяющиеся по территории Карелии, фиксируют при помощи БПЛА, сообщила министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская в своём телеграм-канале.
— Один из беспилотников уже помог найти очаг возгорания в Беломорском лесничестве. Мы сразу начали координацию сил и средств. (…) На данный момент пожар локализован на площади 32 га, — рассказала она.
Позднее дрон оперативно обнаружил термоточку площадью 0,1 га в границах Летнинского участкового лесничества, которую впоследствии ликвидировали специалисты «Сегежского ЦБК».
Ранее стало известно, что за последние сутки карельским пожарным удалось уменьшить общую зону возгорания с 1696 до 1597 гектаров. Благодаря оперативному перераспределению сил и средств специалисты смогли снизить количество действующих лесных пожаров до 30.
Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в Костомукшском округе, Пудожском, Муезерском и Лоухском районах.