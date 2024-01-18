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Лесопромышленники Карелии борются с Россельхознадзором из-за усача

Новости. Экономика
10:37, 19 Января 2024
фото: Столица на Онего

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Введение Россельхознадзором новых границ карантинных фитосанитарных зон в республике «ударило» по лесопромышленным предприятиям.

Осенью прошлого года в СМИ появилась тревожная информация о том, что Карелия может стать источником эпидемии российских лесов из-за опасных насекомых. Вместе с лесоматериалами из республики вывозят еловых и сосновых усачей, которые грозят уничтожением лесов в соседних регионах. Россельхознадзор фиксирует массу нарушений при вывозе хвойного кругляка из карантинных фитосанитарных зон. По данным ведомства, только за 10 месяцев 2023 года при мониторинге сведений из Единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) и в ФГИС «Аргус-Фито» было выявлено 520 таких нарушений. Но, как выяснилось, лесопромышленники Карелии не забыли об оформлении фитосанитарных сертификатов, они против измененных Россельхознадзором границ фитосанитарной зоны.

До 2022 года в Карелии была установлена карантинная фитосанитарная зона, в границы которой включили территории Суоярвского, Сортавальского, Пряжинского, Прионежского, Питкярантского, Медвежьегорского, Муезерского, Лахденпохского, Сегежского, Пудожского, Олонецкого, Кондопожского районов и Петрозаводска. Заготавливать лесоматериалы и доставлять их на предприятия лесопромышленного комплекса в этой зоне можно было без оформления документов. Только при пересечении установленной Россельхознадзором границы, при поставке кругляка на экспорт и в другие субъекты РФ, лесопромышленники обязаны были иметь карантинный сертификат. И предприятия исправно платили филиалам федерального госучреждения «Всероссийский центр карантина растений», подведомственного Россельхознадзору, за обследование лесоматериалов и оформление по его результатам сертификатов. Но после введения запрета на вывоз из России необработанной древесины и потери рынков сбыта в Евросоюзе из-за санкций лесопромышленники перестали оформлять сертификаты – лес не вывозили из единой карантинной зоны.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора в конце сентября 2022 года выпустило новый приказ, изменив границы фитосанитарной зоны. В Карелии появилось 13 карантинных зон, контуры границ которых полностью совпадают с границами 13 районов республики. В результате при транспортировке сырья из леса до места переработки внутри региона требуется оформление карантинного сертификата, а при пересечении лесоматериалами нескольких фитосанитарных зон  - соответствующее количество сертификатов на одну партию. Например, чтобы привезти кругляк из Пудожского района на Соломенский завод в Петрозаводск предприятию нужно оформить пять сертификатов. Сырье провезут по Пудожскому, Медвежьегорскому, Кондопожскому, Прионежскому районам и Петрозаводску.

В Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров республики уверены, что за изменением границ фитосанитарной зоны стоит совсем не забота об охране растений на территории Карелии и Российской Федерации в целом от распространения опасных насекомых.

«Изменение позиции Североморского межрегионального управления Россельхознадзора направлено на искусственное обеспечение загрузки деятельности филиала ведомства, поскольку после введения запрета экспорта древесины, который сопровождался обязательной выдачей карантинного сертификата, спрос на услуги по обследованию лесоматериалов и выдаче карантинных сертификатов снизился кратно», -  написал председатель Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии Андрей Пладов в своем обращении в Совет Федерации.

Подробнее читайте в материале «Как заработать на усаче».

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