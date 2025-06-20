Лесопромышленники рассказывают правду и развенчивают мифы о лесозаготовках в Карелии

Сколько леса в Карелии? Как организованы рубки? Возможно ли вырубить весь лес? Много ли черных лесорубов? Как идет восстановление лесов? «Столица на Онего» начинает серию публикаций-лекций о лесной отрасли республики.

Эти материалы — ликбез для понимания, как работает отрасль, что о ней правда, а что мифы. Сегодня эксперты развенчивают мифы о «варварских вырубках» леса в Карелии.

Республика Карелия — один из лесных регионов России, где лесопромышленный комплекс играет ключевую роль в экономике и социальной сфере. При этом система лесозаготовок строго регулируется законодательством, а объемы рубок не превышают половины от ежегодного прироста древесины. Тем не менее, в Карелии активно распространяется дезинформация о буквально варварских рубках повсеместно и о том, что Карелия скоро останется без леса.

В первой лекции цикла, организованного при поддержке Союза лесопромышленников Карелии, объясняем, как работает отрасль. Конечно, для убедительности в основе цифры и данные статистики.

Читайте первый материал новой рубрики «Лекции о лесе».