Лесопромышленники развеяли миф, что забирают лес у государства за копейки, а доски продают втридорога

«Столица на Онего» совместно с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии продолжает серию публикаций-лекций о лесной отрасли республики.
Эти материалы — ликбез для понимания, как работает отрасль, что о ней правда, а что мифы. В четвертой лекции эксперты развеивают очередной миф о том, что лес у государства забирают «за копейки», а доски продают по «золотым ценам».
В новом материале лесопромышленники на цифрах показали, из чего складывается стоимость доски, сколько на самом деле стоит лес «на корню» и почему не совсем корректно сравнивать лесозаготовку в России и в Финляндии.
Читайте наш новый материал ЗДЕСЬ.