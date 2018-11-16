Лесотехшколу в Чалне и Кондопожский техникум объединят для создания школы вальщиков леса

В будущей школе вальщиков будут обучать студентов, повышать квалификацию работников из районов и готовить спортсменов-лесорубов, сообщила пресс-служба карельского правительства.

По данным властей, для организации школы вальщиков лесотехнический техникум планируется объединить с находящейся в Чалне Шуйско-Виданской лесотехшколой и Кондопожским техникумом, где готовят, в том числе, трактористов, водителей погрузчика и машинистов экскаватора.

"За Шуйско-Виданской школой закреплены участки лесного фонда, где можно организовать площадки для практических занятий. Кроме того, есть материально-техническая база – форвардеры, харвестеры и экскаваторы, − сообщил Алексей Щепин. − В дальнейшем здесь можно будет готовить к соревнованиям лесорубов спортсменов из других регионов".

Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал эту идею и поручил подготовить проектно-сметную документацию, необходимую для ремонта общежития техникума на Комсомольском проспекте, 3.

Лесотехнический техникум обладает серьезным опытом в подготовке вальщиков леса. Выпускниками учебного заведения являются чемпионы мира среди вальщиков Владимир Дашугин и Илья Швецов. О последних достижениях в этой сфере рассказал директор техникума Олег Лутфуллин.

В этом году студенты учебного заведения заняли первое общекомандное место в профессионально-прикладных соревнованиях "Лесное многоборье 2018", проходивших в Воронеже.

"В декабре − это будет впервые в России − мы будем проводить среди студентов соревнования WorldSkills в компетенции "Вальщик леса", − отметил Лутфуллин.