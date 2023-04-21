Лесовоз на трассе в Карелии загорелся после столкновения с несколькими машинами

По информации Минздрава Карелии, в результате крупного ДТП выжил один человек.

Как в своем телеграм-канале «Антидот Охлопкова» сообщил глава республиканского Минздрава, из Пряжинской ЦРБ пришло срочное сообщение.



«В районе поселка Матросы произошло крупное ДТП, столкновение лесовоза и нескольких легковых машин с возгоранием.



Число пострадавших уточняется, пока известно об одном выжившем в результате столкновения», - говорится в сообщении министра.



Напомним, ранее мы сообщали о пожаре в лесовозе, инцидент попал в объектив видеокамеры.