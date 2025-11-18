Лесовоз перевернулся на границе Пряжинского и Олонецкого районов Карелии

ЧП с лесовозом произошло сегодня, 19 ноября на трассе между Ведлозером и Видлицей.

Груженый лесовоз оказался частично в кювете, а частично остался на дороге примерно в 8 км от поселка Кинелахта на границе Пряжинского и Олонецкого районов. Часть бревен также оказались в кювете. Об этом сообщает паблик «Кинелахта — меж двух озер». Такая картина наблюдается весь сегодняшний день. Проезд для больших машин перекрыт. Для легковых только по краю.

Сообщается, что дорожная служба отработала с подсыпкой только до места аварии, со стороны Ведлозера, дальше не подсыпано. Подсыпали уже после аварии (со слов водителя лесовоза).

Напомним, 18 ноября на трассе «Сортавала» произошла авария с бензовозом, большегрузом и двумя легковыми авто. В ДТП погибли три человека.