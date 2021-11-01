Лесовоз перевернулся на трассе в Карелии

Грузовик с бревнами попал в ДТП в Пряжинском районе, водитель получил травмы.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 31 октября, в 15:25 на 7 км + 114 м региональной автодороги «Крошнозеро-Эссойла» 49-летний водитель грузового автомобиля MAN при прохождении затяжного поворота из-за взрыва правого колеса средней оси полуприцепа не справился с управлением. Большегруз занесло, грузовик перевернулся.

В результате ДТП травмирован водитель лесовоза. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее две дорогие иномарки разбились в центре Петрозаводска.