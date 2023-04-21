Лесовоз перевернулся на западе Карелии (ФОТО)

Подробности происшествия, в котором пострадал водитель, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Музерском районе рано утром 29 июня произошла дорожная авария.

Как рассказали дорожные полицейские, около 5 утра на 22 километре автодороги «Тикша — Реболы» опрокинулся лесовоз Scania с прицепом.

В результате аварии 59-летний водитель получил травмы.

Ранее в ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП со сгоревшей машиной в Муезерском районе.