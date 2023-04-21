Лесовоз перевернулся на западе Карелии (ФОТО)

Подробности происшествия, в котором пострадал водитель, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В Музерском районе рано утром 29 июня произошла дорожная авария.
Как рассказали дорожные полицейские, около 5 утра на 22 километре автодороги «Тикша — Реболы» опрокинулся лесовоз Scania с прицепом.
В результате аварии 59-летний водитель получил травмы.
Ранее в ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП со сгоревшей машиной в Муезерском районе.
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