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Лесовоз перевернулся на западе Карелии (ФОТО)

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15:26, 30 Июня 2023
фото: Госавтоинспекция Карелии

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Подробности происшествия, в котором пострадал водитель, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Музерском районе рано утром 29 июня произошла дорожная авария.

Как рассказали дорожные полицейские, около 5 утра на 22 километре автодороги «Тикша — Реболы» опрокинулся лесовоз Scania с прицепом.

В результате аварии 59-летний водитель получил травмы.

Ранее в ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП со сгоревшей машиной в Муезерском районе.

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