Лесовоз растерял бревна на трассе в Приладожье

Трассу в Сортавальском округе частично перекрыли из-за аварии с лесовозом.
ДТП произошло сегодня, 4 сентября, на 248 километре федеральной автодороги А-121 в Сортавальском округе, сообщили в МВД Карелии.
— Водитель лесовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате произошло падение груза, — говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Трасса частично перекрыта, организовано реверсивное движение.
Ранее водителя фургона, столкнувшегося с лесовозом, пришлось вытаскивать из машины спасателям.