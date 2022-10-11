Лесовоз сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на Лесном проспекте в карельской столице.

Грузовой автомобиль сбил пешехода на Древлянке. Видео последствий инцидента было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла сегодня, 30 октября, в 17.42 на пешеходном переходе через Лесной проспект, вблизи перекрестка с улицей Хейкконена. Судя по видео, многотонный грузовик, двигавшийся в сторону Кукковки, не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил человека. Пешехода отбросило от машины на проезжую часть.

Как «Столице на Онего» рассказали в Госавтоинспекции Карелии, пострадавшей оказалась пожилая женщина. Ей понадобилась помощь медиков. На месте работают инспекторы ГИБДД. В Госавтоинспекции еще раз призвали пешеходов и водителей проявлять внимательность, поскольку в условиях отрицательных температур и короткого светового дня аварийность на дорогах Карелии возрастает.