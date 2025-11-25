Лесозаготовители Карелии развеяли мифы об опасных жуках-усачах

В пятой лекции про лес эксперты развеивают очередной миф о том, что жуки-усачи могут уничтожить карельский лес.
С 2022 года республиканские СМИ рассказывают «страшилки»: «Чёрные усачи обнаружены в лесах Карелии»; «Опасных жуков-усачей обнаружили в лесах Карелии»; «Опасных усачей, прячущихся в елях, вычислили в Карелии»; «Усачи, уничтожающие хвойный лес и стройматериалы, обнаружены в Карелии». Попробуем ответить на вопрос, откуда же взялся этот страшный жук? То есть до этого их как бы и не было, а тут вдруг нашли?
«Столица на Онего» совместно с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии продолжает серию публикаций-лекций о лесной отрасли республики. Эти материалы — ликбез для понимания, как работает отрасль, что о ней правда, а что мифы.
