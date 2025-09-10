Лестницу в Медвежьегорске отремонтировали по просьбам жителей

Лестничный спуск на улице Урицкого восстановили при помощи неравнодушных горожан.
В Медвежьегорске привели в порядок лестницу, состояние которой вызывало много нареканий жителей. Спуск по улице Урицкого давно нуждался в ремонте.
Как рассказал депутат Совета Медвежьегорского городского поселения Михаил Пуцыкович, решить проблему удалось благодаря помощи неравнодушных горожан.
«На лестнице заменили непригодные ступени и опоры, восстановили перила. Расположенную внизу беседку сделали комфортной для отдыха: теперь там есть скамейка. Благодарю всех, кто принял участие в этом добром деле», — отметил депутат горсовета Михаил Пуцыкович.
Он выразил надежду, что обновленный лестничный спуск прослужит долго.