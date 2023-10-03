Лестницу в одном из парков Петрозаводска облицевали гранитом

В Петрозаводске завершается ремонт лестницы в парке Железнодорожников.
В Петрозаводске завершается ремонт лестничного спуска в парке Железнодорожников, сообщили в администрации города.
Подрядчик демонтировал старое покрытие, замостил промежуточные площадки спуска бетонной брусчаткой и установил гранитные термообработанные ступени.
В ближайшее время здесь модернизируют шесть опор освещения и покрасят поверхности подпорных стенок.
Работы ведутся на средства субсидии на социально-экономическое развитие столицы, выделенной по инициативе главы Карелии.
Завершить работы планируется в середине октября, отметили в мэрии Петрозаводска.
Ранее мы писали о том, что лестницу в парке Железнодорожников облицуют гранитом.
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