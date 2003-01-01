Летающее такси представили на выставке в Китае

Китайская компания «Vertaxi» провела презентацию уникального аэротакси.

На восьмой Китайской международной выставке импортных товаров представили уникальное аэротакси — электрический летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой, сообщает ТАСС со ссылкой на Шанхайское ТВ.

Презентацию провела китайская компания «Vertaxi», специализирующаяся на производстве электрических самолётов для бытового и коммерческого использования.

По словам изобретателей, 10-минутный полёт на таком виде транспорта способен заменить 40-минутную поездку на машине. Стоимость услуги будет составлять примерно восемь долларов.

Ранее мы писали, что на XII Всемирном конгрессе высокоскоростных железных дорог, проходившем в Пекине, разработчики компании «CCRC Changchun Railway Vehicles» представили прототип поезда маглев, способного развивать скорость до 600 км/ч.