Летающий лыжник из Карелии стал призером первенства России и установил рекорд

Опубликовано захватывающее дух видео рекордного полета спортсмена.
Спортсмен из Карелии Артем Богданов занял третье место на первенстве России по лыжному двоеборью. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.
Соревнования для юношей 15-17 лет прошли в Пермском крае с 19 по 22 августа. Богданов установил новый летний рекорд трамплина К-65. Он прыгнул на 147,6 метра. Прыжок карельского спортсмена сняли на видео, его опубликовали в паблике Центра.
По итогам двух видов программы спортсмен стал бронзовым призером. Артем Богданов тренируется под руководством Аркадия Павлова. Он член сборной команды Республики Карелия и сборной России.