Летающий лыжник из Карелии завоевал золото на соревнованиях в Ленобласти

Воспитанник Центра спортивной подготовки республики продемонстрировал лучший результат на «Летних Кавголовских играх».
Член сборной команды Карелии и воспитанник Школы олимпийского резерва Сортавальского округа Артём Богданов завоевал золотую медаль на соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина «Летние Кавголовские игры», проходивших в Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки республики.
Юноша продемонстрировал лучший результат среди участников 15-17 лет, прыгавших с большого трамплина К-65.
— Поздравляем Артёма с победой в его категории! Карельский прыжковый спорт уверенно растёт и набирает высоту, — написали в ЦСП.
Участие в состязаниях приняли сильнейшие спортсмены из разных регионов нашей страны, а также Казахстана и Белоруссии.
