«Летающий лыжник» из Карелии завоевал «золото» на Всероссийских соревнованиях

Юный «летающий лыжник» из Сортавалы Егор Зайцев одержал победу на Всероссийских соревнованиях в Пермском крае.

Егор Зайцев завоевал золото на втором этапе Всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне», сообщается в паблике «Спорт — норма жизни».

Старты проходили в Пермском крае.

По итогам двух этапов наш спортсмен занимает второе место.

Финальный этап состоялся сегодня, 8 января.