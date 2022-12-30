«Летающий лыжник» из Карелии завоевал «золото» на Всероссийских соревнованиях

Юный «летающий лыжник» из Сортавалы Егор Зайцев одержал победу на Всероссийских соревнованиях в Пермском крае.
Егор Зайцев завоевал золото на втором этапе Всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне», сообщается в паблике «Спорт — норма жизни».
Старты проходили в Пермском крае.
По итогам двух этапов наш спортсмен занимает второе место.
Финальный этап состоялся сегодня, 8 января.
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