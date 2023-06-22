«Летающий лыжник» Юрий Гагарин выиграл медаль на соревнованиях на юге Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

«Летающие лыжники» открыли летний соревновательный сезон в Сортавале, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
В субботу, 24 июня, в сортавальском парке «Ваккосалми» прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.
Спортсмены состязались в четырех возрастных группах на трамплине HS 20-49.
Лучшие результаты показали: Артем Бонданов, с новым рекордом трамплина - 29,5 метра, Егор Зайцев, Варвара Ревенок, Антон Тимощук.
Призеры: Степан Аношин, Григорий Аношин, Юрий Гагарин, Дмитрий Колобов.
В Минобразования и спорта Карелии поздравили победителей и их тренеров.
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