«Летающий лыжник» Юрий Гагарин выиграл медаль на соревнованиях на юге Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

«Летающие лыжники» открыли летний соревновательный сезон в Сортавале, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В субботу, 24 июня, в сортавальском парке «Ваккосалми» прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.



Спортсмены состязались в четырех возрастных группах на трамплине HS 20-49.



Лучшие результаты показали: Артем Бонданов, с новым рекордом трамплина - 29,5 метра, Егор Зайцев, Варвара Ревенок, Антон Тимощук.



Призеры: Степан Аношин, Григорий Аношин, Юрий Гагарин, Дмитрий Колобов.



В Минобразования и спорта Карелии поздравили победителей и их тренеров.

































