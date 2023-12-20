Летающий лыжник полтора года провел в небе Карелии

Чемпион Карело-Финской АССР по прыжкам на лыжах с трамплина Борис Носов налетал 14 тысяч часов, то есть более полутора лет провел в небе.

В пятницу, 22 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения бывшего командира петрозаводского авиапредприятия, чемпиона Карело-Финской АССР по прыжкам на лыжах с трамплина Бориса Носова.

Об этом удивительном человеке с большой теплотой рассказали карельские авиаторы.

23 февраля 1941 года десятиклассник 4-ой петрозаводской школы Боря Носов стал победителем Первого народного лыжного праздника Карелии в прыжках с трамплина. Возможно, в будущем он смог бы завоевать и всесоюзные чемпионские награды. Но началась война, и уже в июля 1941 года тогда еще 17-летний Борис Носов был призван в Красную армию.

В течение двух лет он в должности авиамеханика готовил к вылетам самолеты, обеспечивающие боевые действия Волховского фронта. А летом 1943 года и сам впервые поднял крылатую машину в любимое им небо – стал курсантом, затем инструктором и командиром звена авиашколы. После войны летчик Носов продолжил службу сначала в военной авиации, а после демобилизации в 1948 году – в гражданском воздушном флоте Карелии.

Авиаторы рассказали много интересных историй о Борисе Носове: и о том, как он налетал 14 тысяч часов, то есть получается, что непрерывно провел в небе 1,5 года, и том, как неделю летал со вторым секретарем ЦК компартии Карело-Финской АССР Юрием Андроповым по поселкам Карелии.

Подробнее о жизни влюбленного в карельское небо летчике Борисе Носове читайте в «МК в Карелии».