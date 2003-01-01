«Летают по лесам»: в Нацпарке Карелии объяснили, чем опасны влажные салфетки

В Национальном парке «Ладожские шхеры» рассказали, почему в лесу не стоит использовать влажные салфетки.
В Национальном парке «Ладожские шхеры», расположенном в Карелии, рассказали, почему влажные салфетки, ставшие привычным атрибутом современной жизни, являются небезопасными для прирожы.
- Большинство современных влажных салфеток сделаны из пластиковых волокон и целлюлозы. По сути, это одноразовый пластик, как пакет, как бутылка из-под воды, которые не разлагаются в природе. Данный пластик, как и любой другой, не исчезнет после дождя или зимы — останется лежать в лесу, плавать в озере или летать по островам Ладоги многие годы. Такие «мусорные» следы портят пейзаж, создают ощущение загрязнения и мешают сохранению уникальной экосистемы, — написали в паблике природоохранной территории.
По словам специалистов, в природе салфетки не разлагаются и остаются целыми многие годы. Они могут попасть в желудки животных и птиц, что опасно для их жизни. Салфетки летают по лесам и островам, создавая визуальный мусор, и не исчезают после дождя или зимних морозов.
В Нацпарке попросили избегать использования влажных салфеток, заменяя из на обычные салфетки или туалетную бумагу — они безопаснее для окружающей среды и легче утилизируются.
— Убирайте за собой мусор, используйте экологичные средства гигиены и помните: чистая природа — это наша общая ответственность, — подчеркнули, а Национальном парке.