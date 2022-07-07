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«Летальность оспы обезьян составляет 11%»: глава Минздрава Карелии — о новом вирусе

Новости. Общество
09:45, 13 Июля 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Михаил Охлопков объяснил, что из себя представляет вирус оспы обезьян, стоит ли его опасаться и готова ли к борьбе с ним система здравоохранения Карелии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков прокомментировал новости о том, что на территории Санкт-Петербурга был выявлен первый случай заражения оспой обезьян.

Как успокоил жителей Карелии министр здравоохранения, речь идет не о вирусе натуральной оспы — после победы над ней в 1980 году на первое место по степени опасности для человека среди подобных вирусов вышла оспа обезьян.

«Оспа обезьян — зоонозный вирус. До сих пор он передавался человеку в основном от животных. Основные пути заражения — контактный и воздушно-капельный. От человека к человеку болезнь передается довольно слабо — чтобы подхватить обезьянью оспу, необходимо подвергнуться продолжительному вирусному воздействию со стороны переносчика, » — уточнил Михаил охлопков у себя на страница в соцсети.

Как заметил глава Минздрава, вирус проявил себя уже очень давно — еще в 1970-м году.

«На ранней стадии (первые пять дней) оспа обезьян похожа на грипп: у человека повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, болит голова, спина, мышцы, его знобит. Возможны головокружение и рвота. Через один-три дня после повышения температуры развивается сыпь. Сначала она появляется на лице, голове, кистях рук, затем центробежно распространяется на другие части тела. Высыпаниям подвержены слизистые оболочки полости рта, гениталии, конъюнктивы, а также роговица глаз, — объяснил Михаил Охлопков, — исторически степень летальности оспы обезьян среди общего населения варьировалась от 0 до 11 процентов с более высокими показателями среди детей младшего возраста. Летальность африканской оспы обезьян сегодня составляет 11%.»

По словам министра здравоохранения, эффективность вакцины против натуральной оспы, которая есть у большинства представителей старшего поколения, для профилактики оспы обезьян составляет 85%. Вакцинированные могут переносить болезнь в более легкой форме.

Михаил Охлопков напомнил, что главное — помнить о факторах риска и ограничивать контакт с вирусом, а также помнить о профилактике. В свою очередь, система здравоохранения Карелии готова к оказанию помощи зараженным оспой обезьян.

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