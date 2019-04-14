Летчики начали тренировки в небе Карелии перед парадом в Петербурге

Летчики подразделений оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа начали подготовку к параду Победы, который пройдет 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

"Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа приступили к отработке групповой слетанности перед участием в военном параде в Санкт-Петербурге, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - сообщает ТАСС.

Экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты вблизи аэродромов постоянного базирования в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и Республике Карелия.

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи оперативно-тактической авиации на Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-31, вертолетов Ми-26, Ми-24, Ми-8, Ка-52, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134.

Всего 9 мая во время парада в небе над Дворцовой площадью будет принимать участие 32 самолета и вертолета.