Летевшие из Карелии истребители обвинили во вторжении в страну НАТО

В Минобороны России разъяснили цель самолётов из Карелии.

Пресс-секретарь НАТО Элисон Арт в социальной сети X сообщила, что самолёты из России нарушили воздушное пространство одной из стран альянса — Эстонии. Ее слова проводит Лента.ру.

— Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии, — написала Арт, уточнив, что НАТО отреагировало на инцидент. После пролета российских истребителей в небо поднялись итальянские самолёты

В Минобороны России прокомментировали заявление, уточнив, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область.

— Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, — сообщили в российском министерстве. — Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.