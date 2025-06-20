Летевший из Карелии самолёт экстренно сел на шоссе

Легкомоторный самолёт, летевший из Валаама, вынужден был приземлиться на автодорогу в Ленинградской области.

Легкомоторный самолёт «Чайка Л-44М», летевший с острова Валаам в Карелии, сел в кювет возле деревни Таменгонт Ленинградской области на трассе А-120. Об этом сообщает тг-канал Mash.

По информации Mash, на борту были трое человек: двое взрослых и 10-летний ребёнок. Один из находившихся в частном самолёте — разработчик беспилотных аэротакси Иван Анцев, также на борту находился его сын.

Предварительно, у самолёта отказал один из двигателей, и пилот сел прямо на шоссе. В аварии никто не пострадал. По факту данного происшествия прокуратура начала проверку.