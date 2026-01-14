Летевший к Земле «астероид» удаляется от планеты

Ученые объяснили природу космического тела, которое могло столкнуться с Землей.

Космический объект CE2XZW2, ошибочно принятый за астероид, оказался кометой, которая удаляется от Земли, сообщили в Центре малых планет.

Напомним, вчера, 14 января, на сайте организации появилась информация об открытии астероида CE2XZW2.

По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова, небесное тело с высокой долей вероятности могло столкнуться с Землей в течение суток. Однако после более длительного наблюдения за объектом стало ясно, что это не астероид, а межзвездная комета 3I/ATLAS, движущаяся в противоположном направлении.

— Это, скажем так, издержки наблюдений. <…> Наблюдение считается подтвержденным, когда объект наблюдается в течение двух ночей. Но уже бывали случаи, когда объект обнаруживался за сутки до падения, поэтому второй ночи могло и не быть, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.