Летние чартерные рейсы из Москвы в Петрозаводск запустят в июне

Туристы смогут воспользоваться чартерной полетной программой в Карелию с июня по август, сообщили в правительстве республики.

Туроператор FUN&SUN при поддержке Ростуризма и правительства Карелии в предстоящем летнем сезоне продолжает чартерную полетную программу из Москвы в Петрозаводск.

Старт продаж чартерных программ в Карелию был дан в конце марта, и направление сразу стало невероятно популярным. Для удовлетворения высокого спроса туроператор перенес начало полетной программы на более ранний срок — 16 июня. Это также дало возможность туристам, планирующим свой отпуск в Карелии, поучаствовать в государственной программе возврата средств за путешествия по России.

Это будет уже вторая чартерная программа туроператора в Карелию. Первая цепочка была запущена на новогодних праздниках.

Летние чартерные рейсы в Карелию продлятся до конца августа. Рейсы из Москвы в Петрозаводск будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям авиакомпанией «Уральские авиалинии» из столичного аэропорта Домодедово.

Стоимость туров с чартерным перелетом стартует от 14 990 рублей на человека. В базовый турпакет включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия на заповедник «Кивач» и на старейший российский курорт Марциальные воды с дегустацией лечебной воды, а также мастер-классы по изготовлению оберегов и знаменитых карельских калиток.

За дополнительную плату туристы могут посетить Кижи, горный парк «Рускеала», Валаам или Соловки и многое другое. У поклонников активного отдыха также есть возможность заказать, например, сплав на рафтах по реке Шуя, включая пикник с дегустацией национальных напитков.

Ранее сообщалось, туристический поезд «В Карелию» будет курсировать до конца мая.