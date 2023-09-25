Летние электрички отменят в Карелии

Традиционно в конце сентября отменяют дополнительные пары электричек, следующих от Петрозаводска до Свири и Медвежьегорска.

В субботу, 30 сентября, последний раз в этом сезоне проследуют следующие пригородные электропоезда:



— № 6375 «Петрозаводск — Свирь», отправлением из Петрозаводска в 07:51, прибытием в Свирь в 10:05;



— № 6376 «Свирь — Петрозаводск» отправлением из Свири в 15:25, прибытием в Петрозаводск в 17:47;



— № 6378 «Петрозаводск — Медвежья Гора», отправлением из Петрозаводска в 08:00, прибытием в Медгору в 11:34;



— № 6377 «Медвежья Гора — Петрозаводск», отправлением из Медгоры в 14:25, прибытием в Петрозаводск в 17:41.