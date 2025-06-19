Летние ясли организовали для телят в Ведлозеро

Ясли для молодняка организовали на двух площадках совхоза «Ведлозерский».

В поселке Пряжа телят выпускают в специально оборудованные ясли. Телки и бычки проводят время на свежем воздухе, больше двигаются, что приносит заметную пользу хозяйству, рассказали в Минсельхозе.

«При таких условиях содержания молодняк в сутки прибавляет в среднем по 1 кг веса», — отметил генеральный директор совхоза «Ведлозерский» Юрий Труш.

На основных мощностях хозяйства в селе Ведлозеро для животных закупили настоящие летние «домики». В них содержатся по 3-4 бычка или телки. Каждый бокс белорусского производства оборудован площадкой для выгула, снабженной поилками и кормушками. Пока в «Ведлозерском» таких боксов шесть, их общая стоимость порядка 1,2 млн рублей.

Напомним, АО «Совхоз «Ведлозерский» специализируется на производстве сырого молока. Сельскохозяйственное предприятие содержит 810 голов дойного стада, работает на двух площадках — в селе Ведлозеро и поселке Пряжа. 3 февраля в «Ведлозерском» был назначен новый генеральный директор Юрий Труш. Он родом из Белоруссии.