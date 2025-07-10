Летний туризм в Карелии стал популярнее на 15-20%

Причины повышенного спроса озвучили в докладе Банка России.

Этим летом количество бронирований в Карелии выросло на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

— Высокий спрос стимулирует запуск новых инвестиционных проектов в гостиничной сфере. В частности, в преддверии летнего сезона в разных районах республики открылись кемпинги. Кроме этого, туризм оказывает поддержку общепиту в регионе, — говорится там.

Популярностью среди путешественников пользуются и соседние субъекты. Так, например, в Новгородской области турпоток вырос на 60%, а в Санкт-Петербурге — на 11% (в основном за счёт гостей ПМЭФ).

Ранее мы рассказывали, что спрос на путешествия в город Сортавала вырос на 89%.